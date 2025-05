Cegedim : une filiale lance un nouveau produit

(AOF) - Cegedim Business Services, filiale de Cegedim, a annoncé le lancement du module Hospi-Secu, à destination des fournisseurs de produits de santé. Il s’agit d’une solution de sécurisation et de traçabilité des échanges logisitiques spécifiquement dédiée à la filière des produits de santé (médicament, dispositif médical, équipement biomédical…).

Christophe Couvreur, directeur Santé Hôpital chez Cegedim Business Services déclare : " Avec Hospi-Secu, nous ne nous contentons pas de sécuriser les échanges, nous assurons la continuité des processus dans un environnement de plus en plus exposé aux menaces de cyberattaque et aux demandes des fournisseurs de programmer des arrêts de leur flux EDI, sans pour autant arrêter le traitement des commandes et des livraisons de produits de santé. Cette approche résolument proactive nous permet de maintenir des échanges fiables, sécurisés et sans interruption, même en cas d'incident technique majeur ".

AOF - EN SAVOIR PLUS