Rentrée 2025 : pour l'UFC-Que Choisir, la hausse de l'allocation scolaire ne compense pas celle du prix des fournitures

L'allocation de rentrée scolaire, qui concerne quelque trois millions de foyers modestes, profite à cinq millions d'enfants de 6 à 18 ans.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La présidente de l'UFC-Que Choisir a affirmé que la hausse de l'allocation de rentrée scolaire cette année ne compense pas l'augmentation des prix des fournitures, accusant au passage la grande distribution d'avoir relevé ses tarifs. L'allocation distribuée à partir de mardi, comprise entre 423 et 462 euros selon l'âge de l'enfant et versée automatiquement en fonction des revenus des parents, a été revalorisée de 1,7% cette année, une hausse "en dessous du relevé de prix" sur les fournitures, qui "ont pris 2% entre 2024 et 2025", a déclaré Marie-Amandine Stévenin sur RMC .

"Cela fait perdre du pouvoir d'achat aux familles qui perçoivent cette aide", a t-elle déploré. Elle a également pointé la date trop tardive, selon elle, de versement de l'allocation, qui intervient une dizaine de jours avant la rentrée, alors que "dans les rayons, le prix des fournitures scolaires a tendance à augmenter fin août et début septembre", d'environ 10%.

Une rentrée moins chère, selon Familles de France

L'allocation de rentrée scolaire, qui concerne quelque trois millions de foyers modestes, profite à cinq millions d'enfants de 6 à 18 ans. Cette "aide indispensable" selon l'association Familles de France, vise à couvrir une partie des dépenses liées à la rentrée.

La critique de l'UFC-Que Choisir intervient alors que Familles de France constatait plutôt lundi, dans son baromètre annuel, une baisse du coût moyen du panier de fournitures pour un élève entrant en sixième. Celui-ci s'élève à 211,10 euros en 2025, contre 223,46 euros en 2024, soit une baisse de 5,53%, selon l'association.

Elle expliquait cette tendance par "un contexte économique plus stable : inflation contenue autour de 1%, baisse des coûts de l'énergie et du transport, détente sur les matières premières". Elle y voyait "aussi une évolution des comportements d'achat : anticipation, comparaison, recherche de promotions et réduction du gaspillage".