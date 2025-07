Cegedim: un nouveau client pour la solution avec Shift information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 10:54









(CercleFinance.com) - Cegedim Assurances et Shift Technology annoncent l'adhésion de Cegema - Groupe KEREIS à leur dispositif commun de lutte contre la fraude, portant à quatorze le nombre d'acteurs du secteur ayant adopté la solution conjointe.



Pour rappel, cette offre allie les solutions de Cegedim à l'IA de Shift pour détecter des suspicions de fraudes, fautes et anomalies et analyser des cas suspects, procédant ainsi à l'évitement de paiements et à la récupération d'indus.



Quatre ans après son lancement, cette collaboration s'impose comme un standard du marché, avec désormais 14 clients utilisateurs, dont des acteurs majeurs de l'assurance santé et prévoyance, qui couvrent plusieurs millions de personnes.





