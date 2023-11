Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: un comité scientifique créé pour THIN information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - Cegedim Health Data annonce la création de THIN EuroBoard, le premier comité de revue scientifique européen dédié aux projets d'études en santé sur sa base européenne de données de vie réelle anonymisée THIN (The Health Improvement Network).



'Son objectif est d'évaluer si l'utilisation des données THIN est appropriée, pertinente et éthique dans les projets de recherche pouvant être publiés ou partagés à grande échelle. L'activité du comité est opérationnelle depuis le mois d'octobre 2023', explique la société.



Afin de garantir la qualité des recherches sur les données de vie réelle THIN, l'évaluation scientifique du projet est effectuée par au minimum deux experts spécialistes des questions posées et des pays concernés, dans un délai volontairement court de 15 jours ouvrés.





