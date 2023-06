Cegedim s'allie à Gustave Roussy pour explorer les données de santé par l'IA

(AOF) - Cegedim annonce un partenariat avec Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le cancer en Europe situé à Villejuif (Val-de-Marne). Le groupe spécialiste de la gestion des flux numériques de l’écosystème santé mettra à disposition de Gustave Roussy sa base de données patients anonymisée THIN (The Health Improvement Network) regroupant les dossiers médicaux informatisés et anonymisés de 69 millions de patients, recueillis auprès de médecins généralistes et spécialistes dans 7 pays européens.

Ce partenariat a pour but d'entrainer les algorithmes de Gustave Roussy sur les données médicales anonymisées collectées en France et en Europe par les médecins libéraux à partir des logiciels médicaux. L'originalité de la démarche est de compléter les méthodes déjà utilisées par les équipes de Gustave Roussy et couramment utilisées dans leurs analyses génétiques pour identifier des gènes d'intérêt parmi plusieurs milliers.

