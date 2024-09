Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cegedim: retour à un RNPG positif au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Cegedim publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 0,6 million d'euros au titre du premier semestre 2024, contre une perte de 8,8 millions un an auparavant, mais un résultat opérationnel courant (ROC) en baisse de 3,4% à 10,3 millions d'euros.



Le groupe de logiciels et services pour la santé a réalisé un EBITDA en hausse de 6,9% à 52,2 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 319 millions, en progression de 6% en données publiées et de 4,6% en organique, conformément aux perspectives annoncées.



Sur la base des données actuellement disponibles, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires 2024 entre 5 et 8%. Son ROC devrait continuer à progresser en poursuivant les tendances observées sur 2023.





Valeurs associées CEGEDIM 12,75 EUR Euronext Paris +2,41%