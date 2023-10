Cegedim relève ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2023

(AOF) - Cegedim annonce un chiffre d’affaires de 148,3 millions d’euros au troisième trimestre 2023, en croissance de 11,3%, soulignant que "toutes les divisions opérationnelles contribuent à cette croissance". Le spécialiste du numérique en santé précise que "sur les 9 premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires atteint 449,3 millions d’euros", en croissance de 12,1% en données publiées et en données organiques de 11,9% par rapport à la même période de 2022. Il relève ses objectifs "malgré les incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde".

Cegedim "est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance en données organiques de son chiffre d'affaires entre 11% et 12% en 2023" contre "plus de 10%" annoncés en septembre, et "une amélioration de son Résultat Opérationnel Courant".

