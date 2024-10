Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cegedim: progression de près de 6% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Cegedim affiche un chiffre d'affaires de 156,8 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en progression de 5,7% (+3,8% en organique), portant le cumul à fin septembre à 475,8 millions, en croissance de 5,9% (+4,3% en organique).



Les activités de marketing, de BPO, de RH et de cloud affichent une croissance solide sur le trimestre, alors que la division logiciels et services 'subit les effets attendus de comparaison liés au Ségur de la santé en 2023 et au ralentissement de l'activité internationale'.



Sur la base des données disponibles, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires 2024 dans le bas de la fourchette de 5 à 8%, 'sans que cela ne remette en cause la tendance attendue pour le ROC qui devrait continuer à progresser'.





