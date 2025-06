Cegedim: plan IA sur trois ans chez Business Services information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Cegedim Business Services annonce un plan stratégique sur trois ans visant à accélérer l’intégration de l’Intelligence Artificielle (IA) au cœur de ses solutions et services, dans son 'engagement à accompagner ses clients dans leur transformation digitale'. D’ici fin 2025, cette filiale de Cegedim intégrera l’IA comme assistant intelligent au sein de ses outils métiers. Cet assistant proposera des conseils opérationnels et des réponses aux utilisateurs pour les guider dans leurs tâches quotidiennes. En 2026, l’IA pourra accéder aux données métier des utilisateurs afin de les accompagner dans leurs processus complexes. Enfin, début 2027, elle analysera des données de manière autonome pour fournir des recommandations stratégiques et des analyses avancées.

Valeurs associées CEGEDIM 10,7500 EUR Euronext Paris 0,00%