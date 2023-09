Cegedim: perte nette creusée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce avoir enregistré, au premier semestre 2023, une perte nette part du groupe creusée à 8,8 millions d'euros, contre 4,9 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant (ROC) en hausse de 57% à 10,7 millions.



L'EBITDA du groupe de technologies et de services d'information s'est accru de 17,2% à 48,8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 301 millions, en progression de 12,5% en données publiées et de 12,1% en organique.



Malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires, et sur la base des données disponibles, Cegedim anticipe pour 2023 une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 10%, et estime que son ROC s'orientera à la hausse.