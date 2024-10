Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cegedim: partenariat stratégique avec PHAST information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Cegedim Business Services annonce un partenariat stratégique avec PHAST, expert en interopérabilité sémantique, pour renforcer la traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) dans les hôpitaux et répondre à de nouvelles exigences réglementaires.



Sedistock, la solution de gestion des dispositifs médicaux de Cegedim Business Services actuellement déployée dans divers services hospitaliers, s'appuiera désormais sur CIOdm de PHAST, pour assurer son interopérabilité avec les autres logiciels du circuit des DMI.



Catalogue de référence décrivant plus de deux millions de dispositifs médicaux, CIOdm fournit les codifications et vocabulaires socles requis pour leur gestion, contribuant à la fiabilisation et la mise en cohérence des données.





