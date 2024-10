Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cegedim: partenariat stratégique avec Exhausmed information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Cegedim Business Services annonce un nouveau partenariat stratégique avec Exhausmed pour renforcer la traçabilité des dispositifs médicaux implantables dans les hôpitaux, via sa solution Sedistock enrichie de nouvelles fonctionnalités innovantes.



Ainsi, Sedistock intègre désormais la base de donnée Exhausmed, qui regroupe plusieurs millions de dispositifs médicaux et est automatiquement mise à jour dans les systèmes des établissements hospitaliers.



Ce nouveau cadre qui garantit une uniformité et une accessibilité accrue des données, permet notamment une recherche plus rapide et une gestion simplifiée des dispositifs médicaux, tout en répondant aux réglementations en vigueur.





Valeurs associées CEGEDIM 12,30 EUR Euronext Paris +0,82%