Cegedim: partenariat entre Claude Bernard et RenAdaptor information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce un partenariat stratégique entre sa filiale Claude Bernard et RenAdaptor, expert en adaptation posologique pour l'insuffisance rénale, pour proposer ensemble une solution innovante et fiable aux professionnels de santé.



Les utilisateurs des solutions Claude Bernard pourront désormais directement accéder à une information fiable, validée, sur tous les produits pouvant agir sur le rein, contrôler la toxicité rénale des médicaments et adapter les posologies.



'Adapter les posologies devient un impératif pour éviter les erreurs de prescription, dont les conséquences peuvent être graves, tant pour la santé des patients que pour les établissements de soins', explique le groupe de solutions informatiques.





