Cegedim: partenariat avec Medipim pour Claude Bernard

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce un partenariat avec Medipim pour le lancement de 'Medipim by Claude Bernard', une offre qui 'combine l'expertise des deux entreprises pour offrir le référentiel de médicaments et produits de santé le plus complet et fiable du marché français'.



Basé en Belgique, Medipim met à disposition plus de 200.000 photos de médicaments et produits de santé, qui viennent ainsi enrichir le référentiel de Claude Bernard regroupant plus de 350.000 références (médicaments, dispositifs médicaux, santé animale etc).



'Avec 'Medipim by Claude Bernard', les professionnels de santé et l'ensemble des acteurs du secteur bénéficient désormais d'un outil puissant pour améliorer leur efficacité opérationnelle et optimiser la diffusion d'informations produits', affirme Cegedim.





