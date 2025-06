Cegedim: partenariat avec Eloficash pour le poste client information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Cegedim Business Services, filiale de Cegedim, annonce un partenariat stratégique avec Eloficash, solution SaaS spécialiste du pilotage du cash, visant à 'proposer une approche complète allant du cycle de facturation à la gestion de l'encaissement' pour le poste client.



Cette collaboration a pour ambition d'apporter une réponse concrète aux enjeux de gestion du poste client, de trésorerie et d'encaissement, tout en s'appuyant sur les nouvelles obligations de la réforme de la facture électronique.



Cette solution commune permet d'assurer la conformité avec la réforme, d'automatiser relances et suivi des promesses de règlement, de prévenir les risques de retard ou de litige, de consolider les encaissements réels et engagements clients, et d'optimiser la trésorerie.





