Cegedim obtient une nouvelle certification pour cegedim.cloud

Cegedim annonce l'obtention par cegedim.cloud de la certification ISO 14001:2015 pour son management environnemental et le renouvellement de sa certification ISO 50001:2018 pour son management de l'énergie, renforçant ainsi sa stratégie de datacenters durables.

La nouvelle certification ISO 14001:2015 formalise l'engagement de cegedim.cloud à réduire l'empreinte environnementale de ses datacenters, de la gestion des déchets à l'optimisation des ressources, en passant par la conformité aux réglementations.

"Ces reconnaissances viennent renforcer sa stratégie d'infrastructures numériques durables, illustrée également par la mise en service de son nouveau datacenter EB3, conçu pour conjuguer souveraineté, résilience et performance énergétique", affirme Cegedim.

Mise en service en 2025, la nouvelle infrastructure EB3 permet à cegedim.cloud de proposer un déploiement multi-sites natif, dont bénéficie directement son offre PaaS (Platform as a Service), désormais structurée autour de 3 zones de disponibilité.

"Intégré au campus de Boulogne-Billancourt, EB3 permet une redondance géographique immédiate et une continuité de service automatisée, au sein d'un périmètre souverain", précise le groupe de technologies et de services pour la gestion des flux numériques.