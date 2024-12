Cegedim: nouvelle offre d'animations sonores en pharmacie information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Cegedim a annoncé mardi le lancement d'une offre à destination des pharmaciens, permettant à ces derniers de gérer l'animation de leur point de vente grâce au son.



Le service, baptisé 'C-Media Sound', vise à à améliorer l'expérience-patient à travers la diffusion de messages de santé et l'animation sonore des différents espaces, via des playlists musicales et des spots informatifs.



Plus de 60 millions de titres doivent permettre de proposer diverses ambiances sonores en fonction du moment de la journée et de ce qu'ils souhaitent faire ressentir à leur patientèle : dynamisme, confort, apaisement.



Cette nouvelle offre permet également d'inclure dans cette ambiance musicale des spots d'informations relatives au point de vente (horaires d'ouverture, services, actualités) et des messages liés à la santé.



Le titulaire a également la possibilité de créer ses propres messages à l'aide d'une IA générative de spots personnalisés, permettant de transformer tout texte en message sonore.



L'offre se présente sous forme d'abonnements, à des tarifs allant de 49 euros par mois avec engagement de 36 mois et 59 euros par mois sans engagement, après un premier loyer de 149 euros.



Pour ce prix, un accompagnement sur-mesure est proposé pour chaque type de point de vente.





Valeurs associées CEGEDIM 13,65 EUR Euronext Paris +1,11%