Cegedim: nouvelle certification pour Cegedim Assurances

(CercleFinance.com) - Cegedim Assurances annonce l'obtention de la certification ISO 22301 en avril 2024 pour son entité Cegedim Activ, attestant de sa capacité à maintenir ses opérations critiques face à des perturbations majeures.



Cette norme internationale spécifie les exigences pour planifier, établir, mettre en oeuvre, exploiter, surveiller, réviser, maintenir et améliorer un système de management de la continuité d'activité.



'Elle permet aux organisations de se préparer à, répondre à, et se remettre, des incidents perturbateurs potentiels, en assurant ainsi la résilience opérationnelle et la continuité des activités critiques', ajoute le groupe.





Valeurs associées CEGEDIM 12,55 EUR Euronext Paris +1,62%