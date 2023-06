Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Cegedim: nouveau partenariat avec Gustave Roussy information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - Cegedim fait part d'un nouveau partenariat avec Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, à la disposition duquel il met sa base de données patients anonymisée THIN (The Health Improvement Network).



Cette base de données de santé, l'une des plus importantes en Europe, regroupe les dossiers médicaux informatisés et anonymisés de 69 millions de patients, recueillis auprès de médecins généralistes et spécialistes dans sept pays européens.



Ce partenariat a pour but d'entrainer les algorithmes de Gustave Roussy sur les données médicales anonymisées THIN, pour déterminer les facteurs associés à la survenue de cancers, et élaborer ou valider des hypothèses afin de les prévenir ou de les traiter.