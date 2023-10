Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: la croissance se confirme, objectifs maintenus information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 12:34









(CercleFinance.com) - Cegedim a annoncé vendredi une poursuite de sa croissance au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires ressorti en hausse de 11,3% à 148,3 millions d'euros.



Dans un communiqué, l'éditeur de logiciels souligne que toutes ses divisions opérationnelles ont contribué à cette croissance, en dépit d'un ralentissement du rythme de croissance de Cegedim Santé, du fait d'un effet de base lié au Ségur de la santé.



Son activité de facturation électronique et d'échange dématérialisé des données s'est accrue de près de 9% sur le trimestre, tandis que les métiers d'externalisation des processus métier (BPO) pour l'assurance ont grimpé de 70%.



Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 449,3 millions d'euros, soit une croissance de plus de 12%.



En dépit des incertitudes économiques et géopolitiques, le groupe se dit confiant dans sa capacité à réaliser une croissance en données organiques de son chiffre d'affaires entre 11% et 12% en 2023, accompagnée d'une amélioration de son résultat opérationnel courant.



En Bourse, après la publication de ces chiffres, l'action Cegedim progressait de 1,7%.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris +1.73%