Cegedim intègre les données BIOrecos dans Senior by Claude Bernard IA
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 07:22
Le 30 janvier dernier, Claude Bernard annonçait le lancement de Senior by Claude Bernard IA, un assistant d'IA destiné aux médecins généralistes pour les accompagner lors des consultations les plus complexes, en particulier celles concernant les patients âgés.
Directement intégré au sein des logiciels de gestion de cabinet (LGC), l'assistant Senior by Claude Bernard IA permet aux médecins généralistes de libérer du temps médical, et de se recentrer sur leurs patients.
L'intégration directe des données et référentiels biologiques de BIOrecos, appuyés sur les recommandations des autorités de santé, des sociétés savantes et de la bibliographie scientifique, permet d'assurer la pertinence et l'actualisation des informations à disposition des médecins.
À travers cette nouvelle technologie, Claude Bernard poursuit son ambition de mettre l'IA au service de l'information médicale. Senior by Claude Bernard IA sera progressivement enrichi de nouveaux modules, adaptés selon l'aire thérapeutique et les pratiques.
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