Cegedim: croissance organique à moins de 5% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Cegedim affiche pour l'année 2024 un chiffre d'affaires en croissance de 6,3% à 654,5 millions d'euros (+4,7% en données organiques), ses activités de marketing, d'assurance santé, de RH et de cloud affichant les croissances les plus solides.



La croissance organique s'établit ainsi légèrement en deçà du bas de la fourchette annoncée de 5 à 8%, mais le seuil des 5% aurait été atteint si l'activité d'INPS n'avait pas été recentrée sur l'Ecosse puis stoppée en cours d'année.



'Cette situation ne devrait pas remettre en cause la tendance attendue pour le résultat opérationnel courant qui devrait continuer à progresser. Des ajustements non-cash significatifs sont attendus, en lien avec la déconsolidation d'INPS', précise la société.





Valeurs associées CEGEDIM 11,55 EUR Euronext Paris 0,00%