Cegedim: collaboration entre Claude Bernard et Exhausmed information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce une collaboration entre sa filiale Claude Bernard et Exhausmed, donnant naissance à une nouvelle solution, 'Claude Bernard DM x Exhausmed', conçue pour 'répondre aux enjeux réglementaires, logistiques et médicaux des établissements de santé'.



Cette solution intégrée accompagne toutes les étapes du parcours d'un dispositif médical (DM), depuis son approvisionnement jusqu'à la prise en charge du patient, en passant par sa stérilisation ou son stockage et jusqu'à son utilisation en bloc opératoire.



En combinant les expertises de Claude Bernard et d'Exhausmed, elle permet ainsi aux professionnels de santé de bénéficier d'un accès centralisé à toutes les informations dont ils ont besoin, dans une démarche de sécurisation des pratiques et de gain de temps.





Valeurs associées CEGEDIM 10,7000 EUR Euronext Paris 0,00%