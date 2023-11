Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: base de données THIN étendue à l'Allemagne information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 10:44









(CercleFinance.com) - Cegedim Health Data annonce étoffer sa base de données européenne THIN (The Health Improvement Network) avec les données de vie réelle allemandes, lui permettant de couvrir ainsi les cinq plus importantes économies d'Europe, ainsi que la Belgique et la Roumanie.



Renforcée par les dossiers de santé électroniques allemands, cette base de données mises à disposition des acteurs publics et privés, aide à améliorer la prise en charge des patients et à faire progresser la recherche de nouveaux traitements.



'Avec plus de 10 millions de dossiers de santé actifs par an, THIN est l'une des plus importantes bases de données de vie réelle, longitudinale et anonymisée', souligne la société de technologies et de services pour le secteur de la santé.





