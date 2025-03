Cegedim anticipe une croissance de 2% à 4% en 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le chiffre d'affaires 2024 de la division Logiciels enregistre une progression de 1,8 % portée notamment par les solutions RH, les activités d'assurance santé ainsi que par l'intégration de Visiodent depuis le 1er mars 2024. L'activité pharmaciens et Cegedim Santé "souffrent d'un effet de comparaison lié au Ségur de la santé" quand les activités internationales "connaissent un recul de leur activité lié à la décision du groupe de réduire puis cesser son activité de logiciels médecins au Royaume-Uni".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.