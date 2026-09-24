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Cegedim améliore sa rentabilité et vise une accélération en 2026
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 18:13
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Cegedim affiche une activité en légère progression au premier semestre 2026, accompagnée d'une amélioration de sa rentabilité. Le chiffre d'affaires consolidé atteint 324,8 millions d'euros, en hausse de 0,7% sur un an et de 0,8% en organique. La croissance a notamment été portée par les Business Services en France, en particulier les activités RH et e-business, le Tiers Payant en assurance santé, ainsi que par plusieurs activités internationales dans l'assurance santé-prévoyance et les solutions destinées aux professionnels de santé.

L'Ebitda ajusté progresse de 1,3%, à 62 millions d'euros, soutenu par une meilleure maîtrise des coûts. Le groupe a notamment réduit son recours aux prestataires externes et bénéficié de la baisse des frais de personnel liée à la réorganisation de son activité de logiciels de gestion des officines en France.

Le résultat opérationnel ajusté augmente de 6,5%, à 19,7 millions d'euros, portant la marge correspondante à 6,1% du chiffre d'affaires, contre 5,7% un an plus tôt. Cette amélioration intervient alors que la contribution nette de la R&D aux résultats est devenue quasiment neutre, les montants amortis étant désormais proches des dépenses capitalisées.

La progression est encore plus marquée au niveau du résultat opérationnel, qui bondit de 82,9%, à 17,3 millions d'euros. Cette hausse bénéficie notamment de la nette diminution des charges opérationnelles non courantes et des éléments spécifiques, ramenés à 2,4 millions d'euros contre 9 millions un an auparavant. Au premier semestre 2025, Cegedim avait notamment provisionné 6 millions d'euros au titre du plan de sauvegarde de l'emploi de son activité de logiciels en officines.

Le résultat financier ressort en revanche à -9,6 millions d'euros, contre -8,3 millions un an plus tôt, tandis que la charge d'impôt atteint 3,5 millions d'euros, sous l'effet de l'augmentation du résultat fiscal.

Parallèlement, Cegedim poursuit ses investissements dans l'intelligence artificielle, placée au coeur de sa stratégie. Le groupe entend s'appuyer sur l'IA pour accroître la productivité de sa R&D, automatiser davantage ses processus internes et enrichir ses solutions destinées aux clients, notamment dans la santé, les ressources humaines et la détection de la fraude.

Pour l'ensemble de 2026, Cegedim anticipe une accélération de son activité. Sur la base des données actuellement disponibles, le groupe vise une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 2%, après 0,8% au premier semestre. Le résultat opérationnel ajusté devrait également poursuivre sa progression de manière significative.

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