Cegedim : -3% et franche cassure du plancher des 12,3E information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 10:39









(CercleFinance.com) - Cegedim chute de -3% et valide franche cassure du plancher des 12,3E du 8 janvier (et ex-résistance du 7 au 28 octobre dernier).

Le titre tutoie déjà le support des 11,70E du 4 octobre dernier et pourrait poursuivre en direction des 11E puis des 10,75E (plancher du 22/11) en vertu de la règle du 'report d'amplitude'.





Valeurs associées CEGEDIM 11,90 EUR Euronext Paris -2,86%