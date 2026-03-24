Ceci n'est pas 2022, mais la menace de l'inflation est bien réelle

Billets de 100 euros qui brûlent (Crédits: Adobe Stock)

Par Eoin Walsh, Associé, Gestion de portefeuille, TwentyFour AM

Pourquoi les investisseurs ne doivent pas faire preuve de complaisance malgré l'évolution des moteurs économiques.

Alors que les marchés mondiaux sont sous tension en raison de la poursuite des hostilités impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran, les investisseurs font à nouveau face à la perspective d'une hausse de l'inflation. La flambée des rendements obligataires témoigne d'anticipations de relèvement des taux, et non de baisses, alors que les banques centrales réagissent aux nouvelles pressions inflationnistes. Pourtant, bien que le souvenir de la flambée inflationniste de 2022 reste vif, la situation actuelle présente une dynamique économique et monétaire sensiblement différente.

En quoi la menace inflationniste actuelle diffère-t-elle de 2022 ?

La poussée inflationniste de 2022-2023 était principalement alimentée par la demande. L'appétit des consommateurs, contenu pendant les confinements, a été libéré et stimulé par des mesures de soutien budgétaire—surtout aux États-Unis, où les ménages ont reçu des versements directs—ce qui a provoqué une flambée des dépenses. À cette époque, les taux d'intérêt étaient proches de zéro, favorisant la hausse des prix des actifs, tandis que la tension sur le marché du travail entraînait une croissance réelle des salaires et un effet de richesse marqué.

Les consommateurs disposaient aussi d'importantes économies accumulées lors des périodes d'activité restreinte.

Des facteurs liés à l'offre ont aggravé le problème. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se remettaient encore de la pandémie de Covid-19, faisant face à des pénuries persistantes, à des embouteillages portuaires et à des retards d'expédition. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché un choc énergétique et fait flamber les prix des matières premières agricoles. La politique zéro-Covid de la Chine, plus longue que prévu, a ajouté des perturbations industrielles et manufacturières. Pendant ce temps, les banques centrales ont tardé à réagir, maintenant des taux bas et des mesures de soutien, un cocktail qui a permis à l'inflation de s'installer.

Le défi particulier du conflit iranien

En 2026, l'équation a changé. Les moteurs de l'inflation par la demande se sont largement dissipés. Les craintes inflationnistes actuelles sont presque entièrement liées à l'offre, centrées sur la fermeture du détroit d'Ormuz—un passage maritime crucial pour environ 25 % du pétrole mondial et 20 % du gaz naturel liquéfié. Les prix de l'énergie ont grimpé, avec des répercussions sur les coûts de transport, de fabrication et de l'alimentation. Les prix des engrais augmentent aussi, puisque 30 % du commerce mondial transite par le détroit, ce qui menace la production agricole à l'approche de la saison des semis.

Contrairement à 2022, les consommateurs doivent faire face à des perspectives de croissance plus faibles, notamment aux États-Unis, avec un marché du travail moins dynamique et une marge de manœuvre budgétaire réduite. La politique monétaire est désormais neutre dans la zone euro et aux États-Unis, et reste restrictive au Royaume-Uni. Si l'inflation préoccupe encore, un risque secondaire—ralentissement de la croissance et possible stagflation—plane sérieusement.

La volatilité des marchés et le phénomène du « Taco » trade

La volatilité des marchés est intense, alimentée par l'incertitude quant à la durée de la fermeture du détroit d'Ormuz. Les investisseurs réagissent à chaque nouvelle, positive ou négative, entraînant de fortes variations des prix des matières premières et des obligations d'État. Les épisodes antérieurs de volatilité géopolitique sous l'administration Trump ont vu les actifs risqués rebondir fortement—un schéma surnommé le « Taco » trade (Trump always chickens out). Cependant, le scénario actuel est plus complexe.

Mettre fin à une guerre n'est pas aussi simple que de revenir sur des tarifs douaniers, et plus le conflit dure, plus le risque de dommages durables augmente : investissements énergétiques retardés, perturbation du transport maritime, hausse des coûts d'assurance, confiance des entreprises en berne, et reports de plans d'expansion.

Si les hausses de taux attendues se concrétisent, des conditions financières plus strictes pourraient encore freiner la croissance et réduire l'activité des consommateurs—un contraste marqué avec l'inflation tirée par la demande en 2022.

Conséquences pour l'investissement : naviguer entre des scénarios asymétriques

Pour les investisseurs obligataires, le contexte actuel rend les décisions d'allocation particulièrement complexes. Les courbes de rendement reflètent désormais des attentes de hausses de taux, et non de baisses, les banques centrales affichant une posture plus offensive. La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre souhaitent éviter les erreurs du passé et sont déterminées à ne pas sous-estimer les risques inflationnistes. Contenir les pressions salariales est une priorité, mais la faiblesse du marché du travail pourrait éviter la spirale des salaires observée en 2022-2023.

Les pressions budgétaires s'intensifient, surtout au Royaume-Uni, où la marge de manœuvre s'amenuise et oblige les décideurs à arbitrer entre mesures de soutien et contraintes d'emprunt. Cela pourrait expliquer la hausse des rendements des Gilts autant que les anticipations de nouvelles hausses de taux.

Les investisseurs en crédit privilégient l'évitement des expositions directes aux secteurs touchés, mais il reste difficile d'éliminer les risques indirects. Jusqu'à présent, les spreads de crédit ont résisté, et les nouvelles émissions obligataires ont bénéficié d'un solide soutien lors des journées de regain d'optimisme—preuve que les investisseurs restent prudents, avec des réserves de liquidités prêtes à être mobilisées.

En l'absence de ventes paniques, la prudence recommande de réduire les risques plutôt que de les augmenter, compte tenu des risques asymétriques et du potentiel d'inflation comme de ralentissement de la croissance dans les mois à venir.