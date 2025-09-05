 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Ce rapport sur l’emploi corrobore la thèse d’un fort ralentissement du marché du travail" (CPRAM)
information fournie par AOF 05/09/2025 à 16:15

(AOF) - "Ce rapport sur l’emploi corrobore la thèse d’un fort ralentissement du marché du travail et certains membres du FOMC, dont Christopher Waller, vont désormais demander une baisse de taux de 50 points de base lors du comité du 17 septembre. Les révisions annuelles publiées le 9 septembre pourraient permettre de trancher entre une baisse de taux de la Fed de 25 et une baisse de 50 points de base ", tranche Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

L'enquête auprès des entreprises est mauvaise et fait état de seulement 22 000 créations d'emplois non-agricoles en août, soit nettement moins que les attentes du consensus (75 000). Les chiffres de juin et juillet sont revues respectivement en baisse de 27 000 et en hausse de 6 000. En net, ce rapport indique donc seulement… 1 000 emplois de plus que le mois précédent. Par ailleurs, le chiffre de créations d'emplois de juin, initialement estimé à +147 000, est désormais estimé à -13 000. Sur les 6 derniers mois, les révisions mensuelles ont été en agrégé de 464 000 emplois non-agricoles, ce qui n'est jamais arrivé hors période de récession.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

