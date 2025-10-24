Ce que la Fed fera (et ne fera pas)

Les indices américains atteignent des records, le Nasdaq en tête, le Dow également en hausse de >1%

Les services de communication sont en tête des gains sectoriels de l'indice S&P; le secteur de l'énergie est le plus en retrait

Le dollar reste stable; le brut est mitigé, le bitcoin augmente; l'or est en baisse

Le rendement du Trésor américain à 10 ans remonte à ~3,99%

CE QUE LA FED FERA (ET NE FERA PAS)

Alors que le Federal Open Market Committee se réunira la semaine prochaine, Michael Feroli, économiste en chef de JPMorgan aux États-Unis, a rassemblé quelques idées sur ce que les investisseurs devraient attendre: une baisse des taux et la fin du resserrement quantitatif (QT). Comme le reste du marché, Feroli s'attend à une baisse de 25 points de base du taux au jour le jour de la Fed. L'économiste s'attend à un seul vote dissident, en faveur d'une baisse plus importante (du gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran) et à aucun vote en faveur d'un maintien, ainsi qu'à une déclaration qui n'aura guère changé par rapport à celle de septembre.

La confiance de l'économiste quant à l'imminence d'une réduction s'appuie sur le fait que "les intervenants de la Fed, même les plus faucons, n'ont pas fait grand-chose pour contrer l'opinion fermement ancrée du marché quant à l'imminence d'une réduction".

Lors de sa conférence de presse très suivie, M. Feroli voit le président de la Fed, Jerome Powell, qualifier l'assouplissement d'octobre de "gestion du risque".

Mais alors que le marché anticipe presque unanimement une nouvelle baisse en décembre, M. Feroli ne s'attend pas à ce que M. Powell donne des signaux forts sur la manière dont la Fed procédera.

Il note qu'"avec potentiellement trois mois de données à publier d'ici là, nous ne voyons pas l'intérêt d'un signal qui pourrait s'avérer très imprudent".

Toutefois, l'économiste s'attend à ce que le FOMC "mette fin à la réduction du bilan, ou QT, la semaine prochaine".

Bien que M. Feroli ne voie pas beaucoup de changements dans la déclaration de fin de réunion, il suggère que sa rédaction sera délicate car une certaine "reconnaissance du brouillard des données semble justifiée".

Selon lui, il est probable que la phrase sur l'activité économique soit optimiste et conforme à la remarque de Powell la semaine dernière selon laquelle la croissance du PIB "pourrait être sur une trajectoire un peu plus ferme que prévu".

En revanche, "la description du marché du travail sera moins optimiste. Nous pensons qu'elle fera état d'un ralentissement de la croissance de l'emploi et d'une augmentation du chômage, et qu'elle mentionnera probablement les données disponibles suggérant que ces tendances semblent intactes".

L'inflation continuera d'être décrite comme "élevée" et, en ce qui concerne le paragraphe sur l'équilibre des risques, il affirme que le discours de M. Powell a "scellé le dossier" pour maintenir la mise en garde selon laquelle "les risques à la baisse pour l'emploi ont augmenté".

Vient ensuite le segment "lire entre les lignes", concernant les réductions futures.

Il voit la Fed conserver la formulation de la dernière déclaration, qui disait: "En envisageant des ajustements supplémentaires du [taux des fonds]...".

À moins qu'elle n'opte pour une alternative plus restrictive, qui serait "En considérant l'ampleur et le calendrier des ajustements supplémentaires...", car c'est "la formulation utilisée en décembre dernier, lorsque le Comité approchait de la fin de son mini-cycle d'assouplissement", a déclaré M. Feroli.

"Alors qu'une bonne partie du Comité voudrait probablement signaler qu'un assouplissement en décembre ne devrait pas être considéré comme acquis, nous pensons que ce choix de formulation pourrait être trop restrictif pour les dirigeants", a écrit l'économiste.

Qu'en est-il du QT?

"Lorsque Powell a déclaré la semaine dernière que le QT prendrait probablement fin "dans les prochains mois", nous avons compris qu'il s'agissait de décembre, ce qu'il voulait peut-être dire, mais les développements survenus depuis ce discours nous amènent à penser qu'il est désormais plus probable que le Comité aille de l'avant et mette fin au QT la semaine prochaine", a ajouté Feroli, citant "l'évolution des conditions sur les marchés de financement" comme la raison d'une anticipation.

(Sinéad Carew)

