Ce que l'inclusion de Wegovy dans la transactions des prix de Medicare signifie pour les patients et l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain a annoncé vendredi une liste de 15 médicaments de prescription ciblés pour les négociations de prix de Medicare pour 2027, qui comprend le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , un médicament à succès pour l'amaigrissement. Voici ce que les analystes de Wall Street pensent de cette inclusion:

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES PATIENTS La possibilité de réductions de prix plus agressives permettrait d'élargir l'accès aux médicaments GLP-1 - la même classe de médicaments qu'Ozempic et Wegovy - pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Les régimes d'assurance-médicaments administrés par les assureurs privés, connus sous le nom de "Part D", ne peuvent actuellement pas couvrir les médicaments qui sont approuvés uniquement pour le traitement de l'obésité. L'extension de la couverture des médicaments contre l'obésité pourrait permettre à un plus grand nombre d'Américains de se procurer les nouveaux médicaments amaigrissants. Cependant, l'inclusion ne résout pas les problèmes d'accès ou de coûts à la charge des patients commerciaux et non assurés, ont déclaré les analystes de BMO Capital Markets.

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES VENTES

Étant donné que les médicaments contre le diabète, y compris Ozempic, font déjà l'objet de rabais importants et que les réductions négociées sont basées sur le prix brut plutôt que sur le prix réduit, l'impact d'un prix négocié devrait être faible. Les analystes de TD Cowen estiment qu'environ 45 % des ventes américaines d'Ozempic et de Rybelsus sont réalisées par l'intermédiaire de Medicare Part D. Wegovy, quant à lui, ne peut être couvert par Medicare que si les patients en surpoids ou obèses éligibles ont des problèmes cardiaques préexistants. Selon une étude publiée l'année dernière par la Kaiser Family Foundation, ce groupe représente environ 3,6 millions de patients en surpoids ou obèses souffrant de problèmes cardiaques et assurés par le programme Medicare des États-Unis. Selon les analystes de TD Cowen, il s'agit toutefois d'une part relativement faible de la population obèse aux États-Unis.

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LE PRIX

Le prix catalogue d'Ozempic est d'environ 935 dollars par mois, tandis que celui de Wegovy est d'environ 1 350 dollars par mois, quel que soit le dosage, sans tenir compte des coupons et des remises. Les réductions de prix négociées () sont basées sur le prix brut et ne tiennent pas compte des rabais ou remises accordés par les fabricants de médicaments sur le marché. Novo a déclaré qu'il conservait environ 60 % du prix catalogue d'Ozempic. TD Cowen s'attend à ce que les négociations aboutissent à une réduction d'environ 30 % par rapport au prix net moyen actuel en 2027, ajoutant qu'il y avait un large éventail de possibilités sur la façon dont les négociations se dérouleraient avec l'administration Trump entrante.