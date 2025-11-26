Ce que font les pays pour réglementer l'accès des enfants aux médias sociaux

Le Parlement européen a demandé mercredi aux États membres d'adopter un âge minimum de 16 ans pour l'utilisation des médias sociaux. Voici un résumé des mesures prises par les pays européens, l'Australie et les entreprises technologiques pour réglementer l'accès des enfants aux médias sociaux.

LÉGISLATION EUROPÉENNE

Le 26 novembre, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à fixer à 16 ans l'âge minimum d'accès aux médias sociaux afin de garantir un "engagement en ligne adapté à l'âge". Il a également préconisé une limite d'âge numérique harmonisée de 13 ans, en dessous de laquelle aucun mineur ne pourrait accéder aux plateformes de médias sociaux, ainsi qu'une limite d'âge de 13 ans pour les services de partage de vidéos et les "compagnons d'IA".

La résolution n'est pas juridiquement contraignante et ne définit pas de politique.

UNE RÉGLEMENTATION PROPRE À LA TECHNOLOGIE Les plateformes de médias sociaux telles que TikTok, Facebook et Snapchat indiquent que les utilisateurs doivent avoir au moins 13 ans pour s'inscrire. Les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que le contrôle est insuffisant, et les données officielles de plusieurs pays européens montrent qu'un grand nombre d'enfants de moins de 13 ans ont des comptes sur les médias sociaux.

AUSTRALIE Une loi adoptée en novembre 2024 oblige les géants de la technologie, du propriétaire d'Instagram et de Facebook, Meta

META.O , à TikTok, à empêcher les mineurs de se connecter, sous peine d'amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (32,1 millions de dollars). Un essai sur les méthodes d'application de la règle est en cours depuis janvier et l'interdiction entrera en vigueur le 10 décembre.

BELGIQUE

En 2018, la Belgique a promulgué une loi exigeant que les enfants soient âgés d'au moins 13 ans pour créer un compte de média social sans autorisation parentale.

ROYAUME-UNI

Le gouvernement britannique a adopté en 2023 la loi sur la sécurité en ligne, qui fixe des normes plus strictes pour les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, YouTube et TikTok - notamment en ce qui concerne les restrictions d'âge appropriées - et qui est entrée en vigueur à partir de 2025. Toutefois, il n'a pas pris de mesures pour fixer une limite d'âge claire pour l'utilisation des médias sociaux par les mineurs.

FRANCE En 2023, la France a adopté une loi obligeant les plateformes sociales à obtenir le consentement des parents pour la création de comptes par des mineurs de moins de 15 ans. Toutefois, selon les médias locaux, des problèmes techniques ont empêché l'application de cette loi. En avril 2024, un groupe d'experts mandaté par le président Emmanuel Macron a recommandé des règles plus strictes , notamment l'interdiction des téléphones portables pour les enfants de moins de 11 ans et des téléphones connectés à Internet pour ceux de moins de 13 ans. On ne sait pas exactement quand la nouvelle législation pourrait être adoptée et dans quelle mesure elle suivrait les recommandations des experts.

ALLEMAGNE

Officiellement, les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne sont autorisés à utiliser les médias sociaux en Allemagne que si leurs parents y consentent. Toutefois, les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que les contrôles sont insuffisants et demandent que les règles existantes soient mieux appliquées.

ITALIE

En Italie, les enfants de moins de 14 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour ouvrir un compte sur les médias sociaux, alors qu'aucun consentement n'est requis à partir de cet âge.

PAYS-BAS

Les Pays-Bas n'ont pas de loi fixant un âge minimum pour l'utilisation des médias sociaux, mais le gouvernement a interdit les appareils mobiles dans les salles de classe à partir de janvier 2024 afin de réduire les distractions. Des exceptions s'appliquent pour les leçons numériques, les besoins médicaux ou les handicaps.

NORVÈGE

En octobre 2024, le gouvernement norvégien a proposé de relever de 13 à 15 ans l'âge auquel les enfants peuvent consentir aux conditions requises pour utiliser les médias sociaux, bien que les parents soient toujours autorisés à signer en leur nom s'ils n'ont pas atteint la limite d'âge.

Le gouvernement de centre-gauche a également commencé à travailler sur une législation visant à fixer un âge minimum absolu de 15 ans pour l'utilisation des médias sociaux, mais il n'a pas été possible de déterminer immédiatement quand une loi en ce sens pourrait être soumise au parlement.

Selon le gouvernement, la moitié des enfants norvégiens âgés de neuf ans utilisent les médias sociaux sous une forme ou une autre.