Ce qu'il faut surveiller dans la journée - vendredi 9 mai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

8 mai - Une série d'intervenants de la Fed sont prévus pour participer à divers événements. Pour commencer, le gouverneur de la Réserve fédérale Michael Barr devrait s'exprimer sur "l'intelligence artificielle et le marché du travail" devant la Conférence économique de Reykjavik, organisée par la Banque centrale d'Islande et le Centre pour la macroéconomie internationale de l'Université Northwestern. (0555 /0955) Entre-temps, Adriana Kugler, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer sur "l'emploi maximum" devant la Conférence économique de Reykjavik, organisée par la Banque centrale d'Islande et le Centre de macroéconomie internationale de l'Université de Northwestern. (0645 /1045) Par ailleurs, le président de la Fed de New York, John Williams, devrait s'exprimer devant la Conférence économique de Reykjavik organisée par la Banque centrale d'Islande et le Centre de macroéconomie internationale de l'Université de Northwestern. (0830/1230) En outre, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, participera à une discussion au coin du feu devant la Chambre de commerce du comté de Loudon. (0830 /1230). Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, devrait prononcer un discours de bienvenue et d'ouverture avant l'événement "Fed Listens: Perspectives from the Midwest". (1000 /1400) En outre, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller devrait s'exprimer sur la recherche en matière de politique monétaire, et le président de la Banque fédérale de réserve de New York John Williams sur les règles de Taylor en matière de politique monétaire avant la conférence Hoover sur la politique monétaire. (1130/1530) En outre, Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, Beth Hammack, président de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, et Alberto Musalem, président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, participeront probablement au panel sur la politique monétaire avant la Conférence Hoover sur la politique monétaire. (1945/2345)

Sur le front économique canadien, la publication des données sur l'emploi est prévue. Le pays a probablement créé 2 500 emplois en avril après avoir perdu 32 600 emplois en mars. Par ailleurs, le taux de chômage a probablement augmenté à 6,8 % en avril, contre 6,7 % en mars.

Air Canada devrait annoncer une perte plus importante qu'il y a un an pour le premier trimestre, la demande de vols vers les États-Unis ayant chuté en raison des tensions entre les deux pays.

L'agence brésilienne de statistiques IBGE devrait publier l'indice IPCA de l'inflation pour le mois d'avril. En mars, l'inflation a augmenté de 0,56% sur une base mensuelle et de 5,48% sur une base annuelle.

LIVECHAT-REUTERS GLOBAL MARKETS FORUM REVUE DE LA SEMAINE avec Jamie McGeever, chroniqueur des marchés chez Reuters, pour récapituler les principaux thèmes et événements sur les marchés financiers et donner un ENQUÊTE de la semaine à venir. (1000/1400) Pour participer à la conversation, cliquez ici