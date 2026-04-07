Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 8 avril

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7 avril - Le Federal Open Market Committee publiera le compte-rendu de sa réunion des 17 et 18 mars.

Delta Air Lines devrait afficher des bénéfices plus élevés pour le premier trimestre, mais les investisseurs seront attentifs aux perspectives de la société pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année. Les analystes ont déjà revu à la baisse leurs estimations de bénéfices en raison de la hausse des prix du kérosène et de la réduction des marges de l'industrie.

Le fabricant de bière Corona, Constellation Brands, devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande de produits tels que les bières et les vins, et de l'impact de la guerre commerciale mondiale. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, les actions en matière de prix, l'impact des droits de douane et les prévisions annuelles.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, prononcera un discours et participera à une discussion sur l'économie et la politique monétaire lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce de la région de St. George (1305/1705). Plus tard dans la journée, le gouverneur de la Fed Christopher Waller, prononcera un discours intitulé "Reflecting on Time at Bemidji State University and Early Career" lors de la 27e conférence annuelle sur la réussite des étudiants organisée par l'université d'État de Bemidji (Bemidji State University's 27th Annual Student Achievement Conference) (1435/1835).

En Amérique latine, l'indice d'inflation IGP-DI du Brésil devrait avoir augmenté à 1,12 % en mars après une baisse de 0,84 % le mois précédent. Pendant ce temps, l'agence statistique chilienne INE publiera les chiffres de l'inflation pour le mois de mars, qui devraient avoir augmenté de 0,9 % après être restés stables en février. Au Mexique, les données de l'indice de confiance des consommateurs pour le mois de mars sont attendues.