Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 30 avril

29 avril - Alors que le président Donald Trump atteint le cap des 100 jours de son second mandat, tous les regards sont tournés vers l'estimation anticipée du PIB du premier trimestre par le Bureau of Economic ANALYSE. Le rapport devrait donner un premier ENQUÊTE de l'impact des politiques de l'administration sur l'économie. L'économie devrait avoir progressé à un taux annualisé de 0,3 %, ce qui représente un ralentissement significatif par rapport à la croissance de 2,4 % enregistrée au quatrième trimestre. Par ailleurs, le département du commerce devrait annoncer que les dépenses de consommation personnelle (PCE) sont restées stables en mars, après une hausse de 0,3 % le mois précédent. Au cours des 12 mois précédant mars, les dépenses de consommation personnelle ont probablement augmenté de 2,2 %, après une hausse de 2,5 % le mois précédent. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice PCE de base devrait avoir augmenté de 0,1 % en mars et de 2,6 % sur une base annuelle. En outre, le rapport national sur l'emploi ADP devrait faire état d'une augmentation de 115 000 emplois en avril, après un gain de 155 000 emplois en mars. Par ailleurs, le revenu personnel a probablement augmenté de 0,4 % en mars.

Microsoft devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses services d'informatique dématérialisée. Les investisseurs se concentreront sur les plans de dépenses d'investissement de l'entreprise et sur ses perspectives commerciales à la lumière des annonces de tarifs douaniers du président américain Donald Trump.

Meta Platforms devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la croissance de la publicité numérique sur ses plateformes de médias sociaux, les spécialistes du marketing se tournant vers les outils d'intelligence artificielle de la société mère de Facebook pour cibler son énorme base d'utilisateurs. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur un risque potentiel lié aux tarifs douaniers pour les objectifs d'intelligence artificielle et les dépenses publicitaires de Meta.

Le fabricant de puces pour smartphones Qualcomm devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Les investisseurs surveillent de près l'impact de la guerre commerciale sino-américaine sur les revenus du marché clé qu'est la Chine.

Caterpillar Inc. devrait annoncer une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Yum Brands devrait afficher une hausse des ventes à magasins comparables au premier trimestre, grâce à la forte demande de Taco Bell aux États-Unis et de KFC sur ses marchés internationaux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les attentes de la société pour l'année, dans un contexte de repli des consommateurs sur les sorties au restaurant.

L'assureur santé Humana devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs devraient être attentifs aux coûts de son activité Medicare Advantage et aux changements apportés à ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

L'assureur dommages Allstate devrait afficher une baisse de son bénéfice au premier trimestre, les pertes dues aux incendies de forêt en Californie pesant sur les résultats techniques.

La société d'assurance-vie et d'assurance-maladie complémentaire Globe Life devrait afficher un bénéfice plus élevé au premier trimestre, grâce à une meilleure performance de souscription et à des revenus d'investissement plus élevés.

Robinhood Markets devrait enregistrer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, la volatilité du marché ayant entraîné une augmentation des volumes d'échanges sur l'ensemble de ses produits, les investisseurs cherchant à couvrir leurs portefeuilles.

Le croisiériste Norwegian Cruise Line Holdings devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la faible demande pour ses croisières. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, les prix, l'impact des droits de douane sur la demande de voyages, l'impact des ports, les coûts de la main-d'œuvre et du carburant, ainsi que les prévisions annuelles.

International Paper devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la finalisation de l'acquisition de DS Smith et à ses mesures de réduction des coûts. Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire sur l'impact des tarifs commerciaux de Trump et sur les efforts de réduction des coûts.

Les données de Statistique Canada devraient montrer que le PIB du Canada est resté stable en février, après une expansion de 0,4 % en janvier.

La société canadienne Loblaw devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la forte demande de produits d'épicerie et de pharmacie. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l'impact des droits de douane imposés par les États-Unis et le Canada sur l'offre, les coûts de production et le moral des consommateurs au Canada.

En Amérique latine, les données sur l'excédent budgétaire primaire du Brésil pour le mois de mars seront publiées. Elles devraient montrer un excédent budgétaire de 1,50 milliard de réals brésiliens, contre un déficit budgétaire de 18,97 milliards de réals brésiliens en février. Par ailleurs, l'agence de statistiques mexicaine INEGI devrait publier le PIB flash du pays pour le quatrième trimestre. L'économie devrait avoir augmenté de 0,6 % au premier trimestre après avoir augmenté de 0,5 % au trimestre précédent. Sur une base annuelle, le PIB flash devrait rester inchangé au premier trimestre.

