Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 26 novembre

25 novembre - Sur le calendrier économique américain, le Département du Commerce devrait annoncer que les commandes de biens durables pour septembre ont augmenté de 0,3 %, après une hausse de 2,9 % en août. Les biens durables hors transport devraient afficher une hausse de 0,2 % en septembre, contre une hausse de 0,3 % le mois précédent. En outre, les biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, devraient augmenter de 0,2 % en septembre, après avoir enregistré une hausse de 0,4 % en août. Parallèlement, le département du travail publiera le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales d'allocations de chômage ont probablement augmenté à 225 000 au cours de la dernière semaine, contre 220 000 au cours de la semaine précédente. On s'attend à ce que les demandes d'allocations de chômage prolongées diminuent à 1,969 million, contre 1,974 million la semaine précédente. Par ailleurs, la Réserve fédérale publie le Livre Beige.

Deere devrait annoncer une baisse de ses bénéfices lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre.

En Amérique latine, l'Institut brésilien de géographie et de statistiques devrait annoncer que l'indice IPCA-15 des prix à la consommation au milieu du mois de novembre a augmenté de 0,18 %, sans changement par rapport à octobre. Sur une base annuelle, l'IPCA-15 du mois de novembre devrait afficher un taux de 4,49 %, contre 4,94 % le mois précédent. De plus, l'agence statistique argentine publiera les données des ventes au détail pour le mois de septembre.