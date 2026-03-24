Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 25 mars

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24 mars - Sur le plan économique, le Bureau américain des statistiques du travail devrait publier des données sur les prix à l'exportation et à l'importation pour le mois de février. Les prix à l'importation ont probablement augmenté de 0,5% pour le mois après une hausse de 0,2% en janvier, tandis que les prix à l'exportation ont probablement augmenté de 0,5%, après une hausse de 0,6% le mois précédent. Entre-temps, le Bureau of Economic Analysis devrait publier les données relatives aux comptes courants pour le quatrième trimestre, le déficit devant se réduire à 211 milliards de dollars, contre 226,4 milliards de dollars précédemment.

Le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran devrait participer à une conversation lors du Digital Asset Summit 2026 (1610/2010).

Jefferies devrait publier ses résultats du premier trimestre, les analystes s'attendant à une augmentation des bénéfices. Les investisseurs se concentreront toutefois sur les commentaires de la direction concernant son exposition à Market Financial Solutions, son litige avec Western Alliance et ses projets de relance de l'action.

Starbucks tiendra son assemblée annuelle au cours de laquelle les actionnaires voteront probablement sur la réélection de deux administrateurs après qu'un groupe d'actionnaires affiliés à un syndicat a mené la charge pour les écarter, et que les conseillers en procuration ont signalé que Starbucks pourrait négliger les risques liés à son syndicat.

Beyond Meat devrait publier son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, alors qu'elle fait face à une demande atone pour ses produits de fausse viande à base de plantes. Les investisseurs attendront des commentaires sur les nouveaux produits, les prévisions annuelles et la demande, ainsi qu'une mise à jour sur l'examen de ses stocks qui devrait retarder son rapport annuel.

La société de location d'uniformes Cintas Corp devrait publier ses résultats du troisième trimestre, probablement aidée par une demande soutenue pour ses uniformes à prix élevé. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, les mesures de tarification et les prévisions annuelles.

Paychex devrait publier ses résultats du troisième trimestre, aidé par une forte demande pour ses services de paie et de ressources humaines.

Ailleurs, la banque centrale du Brésil devrait publier des données sur les flux de change pour la semaine qui s'est terminée le 20 mars. Par ailleurs, le FGV du pays devrait publier des données sur la confiance des consommateurs pour le mois de mars.

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