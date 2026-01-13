 Aller au contenu principal
Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 14 janvier
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 20:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

13 janvier -

Bank of America devrait afficher un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre, grâce à la vigueur des échanges, la volatilité des marchés ayant incité les clients à réorganiser leurs portefeuilles. Séparément, Wells Fargo devrait également annoncer un bénéfice plus élevé pour le quatrième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction sur l'économie américaine et les perspectives pour 2026. Par ailleurs, Citigroup devrait également annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'intensification des échanges et à la reprise de l'activité de transactions.

Sur le front économique américain, le Bureau of Labor Statistics du département du travail publiera un rapport sur l'indice des prix à la production pour la demande finale, qui devrait montrer une augmentation de 0,2 % en novembre, reflétant une hausse par rapport au mois précédent. Sur une base annuelle, l'IPP devrait augmenter de 2,7 %, soit une hausse similaire à celle du mois précédent. En excluant les aliments et l'énergie, l'IPP devrait augmenter de 0,2 % en novembre; sur une base annuelle, il devrait augmenter de 2,7 %. Par ailleurs, le Bureau du recensement du Département du commerce publiera un rapport sur les ventes au détail pour le mois de novembre, qui devraient augmenter de 0,4 %, après avoir été stables en octobre. Les ventes au détail hors automobiles devraient également augmenter de 0,4 %, ce qui correspond à la hausse du mois précédent. Le même département devrait également publier les stocks des entreprises, qui devraient augmenter de 0,2 % en octobre, après avoir progressé au même rythme en septembre. Les ventes de logements existants de la National Association of Realtors pour le mois de décembre devraient s'élever à 4,21 millions d'unités, contre 4,13 millions en novembre. Par ailleurs, la Réserve fédérale publie le Livre beige.

Une série d'intervenants de la Fed est prévue pour la journée. La présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, s'exprimera sur les perspectives économiques avant l'événement "State of the Economy" de la Chambre de commerce du Grand Philadelphie. (0945/1445) Par ailleurs, le président de la Fed de New York , John Williams, prononcera un discours d'ouverture avant l'événement "An Economy That Works for All: Inclusion financière". (1410/1910) Par ailleurs, le président de la Fed d'Atlanta , Raphael Bostic, participera à une discussion modérée sur l'économie dans le cadre de l'événement Atlanta Business Chronicle 2026 Economic Outlook. (1200/1700) Pendant ce temps, le président de la Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, participera à une discussion virtuelle organisée par l'Association des banquiers du Wisconsin. (1200/1700) Enfin, le gouverneur de la Réserve fédérale , Stephen Miran, s'exprimera sur "Les réglementations, l'offre et la politique monétaire" avant la conférence du Delphi Economic Forum. (1030/1530)

Des cadres pharmaceutiques, des banquiers et des investisseurs du monde entier se réunissent à San Francisco pour la conférence annuelle de JPMorgan sur les soins de santé. David Elkins, directeur financier de Bristol-Myers, et Adam Lenkowsky, directeur des opérations, seront interviewés lors de la conférence. Par ailleurs, une interview de Raymond Stevens, directeur général de Structure Therapeutics, une société américaine de biotechnologie spécialisée dans les médicaments contre l'obésité, est également prévue lors de la conférence. La société développe une pilule orale contre l'obésité qui a donné des résultats prometteurs lors d'un essai à mi-parcours, alors que les fabricants de médicaments s'efforcent de mettre sur le marché de nouvelles offres dans le domaine lucratif et concurrentiel des médicaments pour la perte de poids.

Les entreprises de consommation et de vente au détail ainsi que leurs banquiers, avocats et investisseurs en fusions et acquisitions affluent à Orlando, en Floride, pour la deuxième journée de la conférence annuelle de l'ICR.

