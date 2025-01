Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 7 janvier

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - Sur le front de l'économie américaine, l'enquête du Département du travail sur les offres d'emploi et le taux de rotation de la main-d'œuvre devrait indiquer 7,7 millions d'offres d'emploi en novembre, en baisse par rapport aux 7,744 millions d'octobre. Par ailleurs, l'indice PMI non manufacturier de l'Institute of Supply Management pour le mois de décembre devrait s'établir à 53,3, contre 52,1 en novembre. En outre, le département américain du commerce devrait annoncer que le déficit commercial international du pays s'est creusé pour atteindre 78 milliards de dollars en novembre, contre 73,8 milliards de dollars en octobre.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, devrait s'exprimer devant la Greater Raleigh Chamber Economic Forecast: Lancement 2025. (0800/1300)

Exxon Mobil devrait publier un ENQUÊTE des changements dans les prix du pétrole et du gaz, du raffinage et des marges chimiques qui ont affecté ses activités au quatrième trimestre, en comparant les changements au cours de la période avec les résultats d'exploitation du trimestre précédent.

Le directeur général de Hess Corp, John Hess, s'adressera à la Goldman Sachs Energy, CleanTech and Utilities Conference à Miami.

Sur le calendrier économique canadien, le déficit commercial du pays devrait s'être réduit à 900 millions de dollars canadiens en novembre, contre 920 millions de dollars canadiens en octobre. Par ailleurs, les données PMI de l'Ivey sont attendues, ce qui pourrait donner des indices sur l'activité économique du pays en décembre.

En Amérique latine, l'inflation au Brésil, mesurée par l'indice des prix IGP-DI, devrait avoir augmenté de 0,75 % en décembre, après une hausse de 1,18 % le mois précédent. Séparément, les prix à la consommation de décembre à Sao Paulo, tels qu'indiqués par l'indice IPC-FIPE et considérés comme une première mesure de l'indice d'inflation du Brésil, devraient également être publiés. Parallèlement, les chiffres de l'IPP du pays pour le mois de novembre devraient également être publiés. Les chiffres de la balance commerciale du Chili sont également attendus.