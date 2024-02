Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 6 février

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - Ford Motor devrait annoncer des résultats en baisse pour le quatrième trimestre après la clôture des marchés de New York, reflétant en partie un impact de 1,6 milliard de dollars lié aux coûts des grèves du syndicat United Auto Workers de l'automne dernier. En novembre, Ford avait prévu un bénéfice avant impôts ajusté de 10 à 10,5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2023.

Eli Lilly devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs suivront de près les performances de son médicament amaigrissant Zepbound, qui a récemment reçu les autorisations réglementaires en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'accent sera mis sur les prévisions de ventes et de bénéfices du fabricant pour 2024 et sur ses projets d'augmentation de l'offre de ses médicaments contre le diabète les plus vendus, Mounjaro et Zepbound.

Le fournisseur aérospatial Spirit AeroSystems devrait publier ses résultats du quatrième trimestre à la suite de l'éclatement d'un panneau de cabine en plein vol qui a entraîné l'immobilisation de la flotte de Boeing 737 MAX 9.

Le nouveau directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) doit se présenter devant le Congrès pour répondre aux questions concernant la surveillance du constructeur d'avions Boeing à la suite de l'atterrissage d'urgence d'un 737 MAX 9 le 5 janvier dernier. Mike Whitaker, qui a pris la tête de l'agence à la fin du mois d'octobre, témoignera devant la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants, selon des sources.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, devrait s'exprimer sur les perspectives économiques devant le sommet économique de la Ligue des banquiers de l'Ohio à Columbus, dans l'Ohio. (1200/1700) Pendant ce temps, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, participera probablement à une session de questions-réponses dans le cadre d'un déjeuner de Greater Mankato Growth à Mankato, Minneapolis. (1300/1800) Le même jour, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, doit prononcer un discours d'ouverture et de présentation devant la conférence virtuelle "Uneven Outcomes in the Labor Market" organisée par le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et les banques de la Réserve fédérale d'Atlanta, de Boston, de Cleveland, de Philadelphie, de San Francisco et de St. Louis, à Boston, Massachusetts (1400/1900) Enfin, le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, devrait s'exprimer sur "Le rôle de la Réserve fédérale dans notre économie" lors d'un événement organisé par le Rowan Institute for Public Policy & Citizenship, à Glassboro, New Jersey (1900/0000)

Spotify, la société suédoise de streaming musical, devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés et à des réductions de coûts.

Chipotle Mexican Grill devrait enregistrer une hausse de ses ventes au quatrième trimestre, la chaîne de burritos continuant à attirer une clientèle aisée malgré les pressions inflationnistes. Les perspectives de l'entreprise, les commentaires sur le comportement des consommateurs et les promotions seront au centre des préoccupations des investisseurs.

VF Corp devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, car l'entreprise peine à raviver la demande pour ses marques emblématiques, telles que Vans et The North Face. Les investisseurs attendront des commentaires sur les ventes pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année et sur les stratégies de réduction des coûts.

DuPont de Nemours devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la baisse de la demande sur les marchés clés ayant affecté ses résultats.

GE HealthCare devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre. L'attention des investisseurs devrait se porter sur la demande d'appareils médicaux tels que les équipements d'imagerie. Par ailleurs, Edwards Lifesciences devrait publier ses résultats du quatrième trimestre après la clôture des marchés. L'accent sera mis sur les perspectives 2024 du fabricant de dispositifs médicaux, sur son exécution trimestrielle dans le cadre d'une augmentation des volumes de procédures chirurgicales, et probablement sur la performance des ventes des valves cardiaques artificielles de l'entreprise. En outre, Waters Corp devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. L'accent sera mis sur les prévisions annuelles et les commentaires sur les dépenses des clients biotechnologiques.

Centene devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs attendront des commentaires sur les coûts médicaux de l'assureur et sur les performances de son activité d'assurance Medicaid. Ils seront également attentifs à toute mise à jour des perspectives de bénéfices pour l'exercice 2024.

Cognizant devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires mais un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre. Les investisseurs surveilleront ses prévisions pour évaluer la demande d'externalisation informatique.

Gartner devrait augmenter son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, bénéficiant d'une demande stable pour ses services de recherche et de conseil.

L'assureur Prudential Financial devrait enregistrer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des primes nettes et des revenus d'investissement nets.

Atmos Energy devrait enregistrer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à l'augmentation des tarifs et à la croissance de la consommation.

Willis Towers Watson devrait enregistrer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses services de courtage et de conseil.

Sur le front économique canadien, la publication de l'indice Ivey des directeurs d'achat (PMI) est prévue pour janvier. Par ailleurs, le nombre de permis de construire devrait augmenter de 1,8 % en décembre, après avoir chuté de 3,9 % le mois précédent.

Dans la plus grande économie d'Amérique latine, l'inflation au Brésil, mesurée par l'indice des prix IGP-DI pour le mois de janvier, devrait être publiée. Par ailleurs, l'INDEC, l'agence gouvernementale argentine des statistiques, devrait publier la production industrielle du pays pour le mois de décembre.