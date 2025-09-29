Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 30 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

29 septembre - Sur le front de l'économie américaine, le rapport JOLTS du Département du travail sur les offres d'emploi pour le mois d'août devrait afficher une augmentation de 7,185 millions d'offres, légèrement supérieure à l'augmentation de 7,181 millions enregistrée en juillet. Par ailleurs, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour septembre devrait baisser à 96 contre 97,4 en août, tandis que l'indice PMI de Chicago pour septembre devrait s'établir à 43,0 contre 41,5 le mois précédent. En outre, les données du marché du logement pour le mois de juillet devraient être publiées.

Nike devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, alors que le géant de l'habillement sportif opère un redressement sous la houlette de son directeur général, Elliott Hill. Les investisseurs attendront des commentaires sur la stratégie marketing de la société pour les événements sportifs à venir, tels que la Coupe du monde de football, ainsi que sur ses progrès dans la gestion de ses activités de vente directe aux consommateurs et de vente en gros.

Plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer lors de divers événements. Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, devrait s'exprimer sur les cadres de la politique monétaire et les perspectives économiques des États-Unis lors de la Conférence internationale sur la politique monétaire de la Banque de Finlande. (0600/1000) Par ailleurs, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, devrait faire un bref commentaire et participer à une session de questions-réponses dans le cadre de la série C. Peter McColough sur l'économie internationale à New York. (0900/1300) Par ailleurs, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, devrait participer à une séance de questions-réponses devant la Federal Reserve Bank of Chicago Midwest Agriculture Conference: L'agriculture du Midwest et l'incertitude commerciale. (1330/1730) Enfin, Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, participera à une conversation animée par Pia Orrenius, vice-présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, avant la réception d'appréciation des participants à l'enquête de la Fed de Dallas. (1900/2300)

Amazon organise son événement annuel à New York où il présentera de nouveaux appareils, comme l'Echo équipé d'Alexa, et des rafraîchissements de produits existants comme la clé de lecture en continu FireTV et les Kindles.

Le distributeur de pommes de terre surgelées Lamb Weston devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison d'une faible demande et d'un ralentissement de la fréquentation des restaurants auxquels l'entreprise fournit des pommes de terre. Les investisseurs surveilleront de près les commentaires sur la reprise des ventes en Amérique du Nord, la montée en puissance de sa nouvelle usine en Argentine et l'impact de l'inflation.

Sur le front économique de l'Amérique latine, les données du budget primaire du Brésil pour le mois d'août devraient montrer que le déficit budgétaire s'est réduit à 21 milliards de reais en août, contre 66,566 milliards de reais affichés en juillet. Par ailleurs, le taux de chômage du pays devrait rester stable à 5,6 % en août. Par ailleurs, l'agence statistique chilienne devrait annoncer que le taux de chômage est resté stable à 8,7 % en août. Les données sur le cuivre et la production manufacturière du pays pour le mois d'août devraient également être publiées.