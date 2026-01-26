Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 27 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

26 janvier -

Boeing devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. 2025 a été une année de redressement majeur pour Boeing. La production d'avions s'est stabilisée puis a augmenté, la société a résolu une grève prolongée dans sa division défense, elle a vendu la filiale Jeppesen, elle a acquis Spirit AeroSystems et a battu Airbus en termes de commandes annuelles pour la première fois depuis plusieurs années. Boeing a encore du mal à certifier plusieurs nouveaux avions et n'a pas encore atteint un flux de trésorerie positif. Son redressement pourrait être anéanti par les défis qui l'attendent en 2026.

General Motors devrait publier ses résultats du quatrième trimestre et de l'année complète avant l'ouverture du marché. Les bénéfices du constructeur automobile seront affectés au cours du trimestre après avoir fait état d'une dépréciation de 6 milliards de dollars pour les investissements dans les véhicules électriques et d'une charge de 1,1 milliard de dollars liée à la restructuration en cours de sa coentreprise en Chine.

L'assureur santé UnitedHealth Group devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés, ce qui marquera le début de la saison des résultats pour le secteur de l'assurance santé. Les investisseurs devraient être attentifs aux prévisions de bénéfices de l'entreprise pour 2026 ainsi qu'aux commentaires sur les tendances des coûts médicaux pour l'année.

La société mondiale de livraison de colis United Parcel Service devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les analystes s'attendent en moyenne à ce que l'entreprise affiche une baisse des revenus et des bénéfices trimestriels d'une année sur l'autre, selon les données compilées par LSEG.

Sur le plan économique, le Conference Board devrait annoncer que l'indice de confiance des consommateurs américains a probablement augmenté à 90,9 en janvier, contre 89,1 en décembre. Par ailleurs, l'Office of Federal Housing Enterprise Oversight devrait publier les données sur les prix des logements pour le mois de novembre, ainsi que l'indice des prix des logements dans 20 villes de Standard & Poor's Case-Shiller.

Kimberly-Clark devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, le fabricant de mouchoirs en papier Kleenex étant susceptible de subir les effets des droits de douane sur les matières premières telles que le papier et les produits connexes utilisés dans l'industrie. Les investisseurs attendront des commentaires sur toute modification des objectifs de l'entreprise pour l'ensemble de l'année et sur les prévisions relatives à l'impact des tarifs douaniers.

L'entreprise de services publics américaine NextEra Energy devrait annoncer une légère baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre. Les investisseurs sont à l'affût des commentaires relatifs aux prix de l'électricité et aux accords sur les centres de données, ainsi que des commentaires connexes.

Le distributeur alimentaire Sysco devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la demande de produits de la mer et de viande fraîche. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande du secteur de la restauration aux États-Unis, les prix des produits emballés et les défis de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de politiques commerciales volatiles.

HCA Healthcare devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur l'impact de l'expiration des subventions Obamacare sur les coûts des soins de santé et sur la question de savoir si l'opérateur hospitalier continue de bénéficier de la demande de Medicare en 2026.

Le gestionnaire d'actifs Invesco devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à un afflux important de capitaux et à des frais plus élevés.

Synchrony Financial publiera ses résultats du quatrième trimestre. Wall Street sera attentif aux commentaires de la direction sur le projet de plafonnement des taux des cartes de crédit.

Sur le front de l'Amérique latine, l'agence brésilienne de statistiques IBGE devrait publier les données de l'IPCA-15 sur l'inflation à la mi-mois de janvier. Les prix à la consommation au cours de la première moitié du mois devraient avoir diminué à 0,22 % contre 0,25 % précédemment, tandis que le taux d'inflation sur 12 mois jusqu'à la mi-janvier devrait avoir augmenté à 4,52 % contre 4,41 % un mois plus tôt. Pendant ce temps, la banque centrale du Mexique devrait publier les données de la balance commerciale du pays pour le mois de décembre.