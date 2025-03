Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 25 mars

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - Sur le calendrier économique américain, le Conference Board devrait annoncer que son indice de confiance des consommateurs a probablement chuté à 94 en mars, contre 98,3 en février. Dans un rapport séparé, le Département du Commerce devrait montrer que les ventes de maisons neuves ont probablement augmenté à 679 000 unités en février par rapport à 657 000 unités en janvier.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Adriana Kugler, devrait s'exprimer sur "le paysage économique et l'esprit d'entreprise" devant le sommet législatif 2025 de la Chambre de commerce hispanique des États-Unis, à Washington. (0840/1240) Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, prononcera le discours d'ouverture de la 2025 New York Fed Regional and Community Banking Conference, à New York. (0905/1305)

Le fabricant de sauce piquante McCormick devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à l'amélioration de la demande pour ses épices et ses assaisonnements. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, les actions en matière de prix, l'activité promotionnelle et les prévisions annuelles.

En Amérique latine, la publication des ventes au détail de janvier au Mexique est prévue.