Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 24 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

23 mars - Sur le calendrier économique, le Bureau of Labor Statistics doit publier des données sur la productivité du travail, qui devraient montrer que la productivité a augmenté de 2 % au cours du quatrième trimestre, après avoir augmenté de 2,8 % au cours de la période précédente. En outre, le Bureau doit également publier les données du quatrième trimestre concernant le coût unitaire de la main-d'œuvre, qui devrait montrer une augmentation de 3,5 % après une hausse de 2,8 % au cours du trimestre précédent. Par ailleurs, S&P Global doit également publier l'indice PMI flash de mars, qui devrait s'établir à 51,3 pour le secteur manufacturier et à 51,5 pour le secteur des services.

Sur le front des entreprises, un juge fédéral californien doit entendre les plaidoiries dans le cadre d'un procès intenté par Anthropic, qui conteste la désignation par le Pentagone du laboratoire d'intelligence artificielle comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement en matière de sécurité nationale.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, s'exprimera sur les perspectives économiques et le développement communautaire devant la National Community Investment Conference (1830/2230).

Smithfield Foods, le plus grand transformateur de porc américain, devrait publier ses résultats du quatrième trimestre dans un contexte d'incertitude concernant les tarifs douaniers et les dépenses de consommation. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions, les prix du porc et la demande en Chine - le plus grand consommateur de porc au monde.

GameStop devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. La société a vu son chiffre d'affaires diminuer au cours des 14 derniers trimestres, en raison du ralentissement des ventes de son activité principale, la vente de jeux vidéo neufs et d'occasion.

Le sommet Blockworks sur les actifs numériques est prévu à New York, avec des intervenants tels que Paul Atkins, président de la SEC, Michael Selig, président de la CFTC, Stephen Miran, gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Saylor, fondateur de Strategy, Jonathan Gould, contrôleur de la monnaie, et Richard Teng, directeur général de Binance.

En Amérique latine, le Mexique devrait publier les données relatives à l'activité économique de janvier, mesurées par l'IGAE, qui devraient faire état d'une baisse de 0,4 %, après une hausse de 0,4 % au cours de la période précédente. Sur une base annuelle, l'activité a probablement augmenté de 1,7 %. Entre-temps, les données sur l'inflation de la première moitié du mois de mars devraient être publiées. Elles devraient augmenter de 0,35 %, après une hausse de 0,25 % le mois précédent. Sur une base annuelle, l'inflation a probablement augmenté de 4,33 % au cours de la même période. L'inflation de base de la première quinzaine du mois a probablement augmenté de 0,23 %, après avoir augmenté de 0,22 % le mois précédent. Sur une base annuelle, elle a probablement augmenté de 4,48 %. En outre, la banque centrale du Chili devrait maintenir son taux d'intérêt directeur inchangé à 4,50 %.