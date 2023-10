Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 17 octobre

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

16 octobre - La Banque d'Amérique devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre, le banque profitant de l'augmentation des intérêts payés par les clients sur leurs prêts et cartes de crédit. Les commentaires des dirigeants de la deuxième plus grande banque américaine et les perspectives sur la force et la résilience des consommateurs américains sont également au centre de l'attention alors que la Réserve fédérale signale son intention de maintenir les taux d'intérêt de référence à un niveau élevé. Par ailleurs, le groupe Goldman Sachs semble se diriger vers une nouvelle série de résultats trimestriels faibles au troisième trimestre, alors que la conclusion d'accords est à la traîne et que la banque se retire des activités de consommation déficitaires.

Johnson and Johnson publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés. Il s'agit des premiers résultats du géant pharmaceutique après la scission de son activité de santé grand public. Les investisseurs seront attentifs à toute mise à jour des prévisions de l'entreprise pour 2023, aux performances de ses principaux traitements anticancéreux tels que Darzalex, Carvykti et Erleada, et aux commentaires sur la demande post-COVID pour les interventions chirurgicales non urgentes.

Sur le calendrier économique, le département américain du commerce devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement augmenté de 0,3 % en septembre, par rapport à une augmentation de 0,6 % en août. En excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires, les ventes au détail sont probablement restées inchangées en septembre, après avoir augmenté de 0,1 % en août. Un rapport séparé de la Réserve fédérale devrait montrer que la production industrielle aux États-Unis a augmenté de 0,1 % en septembre, après une hausse similaire le mois précédent. La production industrielle globale est probablement restée inchangée en septembre après avoir progressé de 0,4 % en août. Par ailleurs, l'utilisation des capacités dans le secteur industriel, qui mesure le degré d'utilisation des ressources par les entreprises, a probablement augmenté de 79,6 % en septembre.

Le président de la Federal Reserve Bank of New York, John Williams, animera une discussion avec le directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, à l'Economic Club of New York. (0800/1200) Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale, interviendra sur le thème "Responsible Innovation in Money and Payments" devant la Harvard Law School Program on International Financial Systems Roundtable on Central Bank Digital Currency à Washington. (0920/1320) Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, devrait s'exprimer devant la Real Estate Roundtable à Washington. (1045/1445) Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, prononcera une conférence intitulée "The Intersection of the Federal Reserve in the Health Care Sector", avant la 15e conférence annuelle David A. Rothenberger organisée par l'école de médecine de l'université du Minnesota à Minneapolis. (1700/2100)

United Airlines Holdings Inc devrait annoncer un bénéfice plus élevé pour le troisième trimestre, mais l'accent sera mis sur la force de la demande de voyages dans un contexte de baisse des tarifs intérieurs.

L'entreprise de défense américaine Lockheed Martin Corp devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché.

Le groupe Omnicom devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, ses clients ayant augmenté leurs campagnes publicitaires et promotionnelles, ce qui est un signe encourageant pour le marketing et les activités connexes.

Statistique Canada devrait annoncer que le taux d'inflation annuel du pays a augmenté de 4,0 % en septembre, après une hausse similaire en août. L'indice des prix à la consommation a probablement augmenté de 0,1 % en septembre, après avoir progressé de 0,4 % en août. Par ailleurs, un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement devrait indiquer que le taux annualisé corrigé des variations saisonnières des mises en chantier au Canada a chuté à 240 000 unités en septembre, contre 252 800 unités en août.

Les données sur la croissance du secteur des services au Brésil pour le mois d'août devraient être publiées.