Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 17 mars

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16 mars -

Sur le front économique américain, le Federal Open Market Committee de la Réserve fédérale (FOMC) devrait entamer sa réunion de deux jours sur les taux d'intérêt. En outre, la National Association of Realtors devrait publier les données sur les ventes de logements en attente, qui ont probablement diminué de 0,5 % en février, après une perte de 0,8 % le mois précédent.

Lululemon Athletica devrait publier son chiffre d'affaires du quatrième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les dépenses de consommation, à l'impact des nouveaux tarifs douaniens, à la guerre des procurations menée par le fondateur Chip Wilson et aux prévisions annuelles.

Le directeur général de Nvidia Jensen Huang, devrait tenir une séance de questions-réponses avec les médias au cours de la deuxième journée de la conférence GTC AI.

Dan Guarnera, qui dirige l'application du droit de la concurrence à la Commission fédérale du commerce des États-Unis, doit s'exprimer en direct lors de la conférence Pharma USA de Reuters Events à Philadelphie.

Jay Malave, vice-président exécutif et directeur financier de Boeing, doit s'exprimer lors de la Bank of America Global Industrials Conference.

Les dirigeants des compagnies aériennes américaines doivent s'exprimer lors d'un événement organisé par JP Morgan, alors que les prix du kérosène ont doublé depuis le conflit iranien, avant les saisons de voyage du printemps et de l'été.

Paul Atkins et Michael Selig, les présidents respectifs de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Commission des États-Unis, doivent faire une apparition conjointe lors d'une conférence sur l'industrie cryptographique à Washington.

En Amérique latine, l'inflation au Brésil, telle qu'indiquée par l'indice IGP-10, a probablement baissé de 0,28 % en mars.