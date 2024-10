Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 15 octobre

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

14 octobre -

Bank of America devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre, en raison d'une diminution des revenus d'intérêts chez le deuxième plus grand banque américain. Les analystes et les investisseurs surveilleront de près les perspectives de la direction sur les revenus d'intérêts nets. Par ailleurs, Goldman Sachs devrait publier ses résultats du troisième trimestre. La banque devrait enregistrer une hausse de ses bénéfices, les commissions liées aux conseils en matière de fusions et à la souscription d'actions et d'obligations compensant la faiblesse de son unité de négoce. Citigroup devrait également publier ses résultats du troisième trimestre. Les analystes s'attendent à une baisse des bénéfices en raison d'une augmentation des provisions pour pertes sur prêts.

Johnson & Johnson devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs suivront de près les performances de ses appareils électrophysiques et chirurgicaux, ainsi que les mises à jour concernant le lancement de la combinaison Rybrevant comme traitement de première intention pour les patients atteints de cancer du poumon. L'accent sera également mis sur les changements de prévisions, les mises à jour concernant l'acquisition de V-wave et le litige sur le talc.

UnitedHealth Group publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs s'intéresseront aux coûts médicaux de l'assureur santé et aux changements apportés à ses perspectives pour 2024. Toute mise à jour concernant la cyberattaque de son unité Change Healthcare sera également suivie de près.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, prendra la parole et participera à une conversation animée lors d'un événement organisé par la Stern School of Business de l'Université de New York à New York. (1130/1530) Par ailleurs, Adriana Kugler, gouverneur de la Réserve fédérale, participera à une discussion animée sur les "Opportunités de carrière et la diversité en économie" avant la conférence webcast "Exploring Careers in Economics - Fall 2024" organisée par la Réserve fédérale. (1305/1705) En outre, le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, participera à une conversation modérée sur les perspectives économiques et l'impact sur les petites entreprises avec le Gathering Spot à Atlanta. (1900/2300)

Walgreens Boots Alliance devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre, les premiers depuis que la chaîne de pharmacies a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale et annoncé la fermeture de nouveaux magasins. Les investisseurs se concentreront sur les prévisions de bénéfices pour l'exercice 2025, dans un contexte de pression persistante due à la faiblesse des dépenses de consommation et des remboursements de médicaments.

PNC Financial Services devrait annoncer une baisse de son bénéfice au troisième trimestre en raison d'une diminution des revenus d'intérêts. Les analystes et les investisseurs devraient se concentrer sur les perspectives de la banque pour l'indicateur clé à l'approche du quatrième trimestre 2024 et de l'année prochaine, suite à la réduction plus importante que prévu de 50 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre. En outre, State Street devrait annoncer une augmentation de son bénéfice au troisième trimestre, la banque dépositaire bénéficiant de frais plus élevés pour la gestion des actifs des clients, alors que les marchés boursiers atteignent des sommets inégalés.

National Retail Federation (NRF) devrait publier les prévisions de ventes pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis pour 2024, ce qui donnera un ENQUÊTE de la santé des consommateurs pendant la période d'achat cruciale pour les détaillants. Les investisseurs attendront des données et des commentaires sur l'impact macroéconomique sur les budgets des acheteurs, les dépenses en magasin et en ligne, et l'impact des conditions météorologiques.

United Airlines devrait publier des résultats solides pour le troisième trimestre. L'accent sera mis sur son pouvoir de fixation des prix ainsi que sur les perspectives de livraisons d'avions. Les analystes attendent également une mise à jour de ses plans de croissance pour 2025.

Les résultats du troisième trimestre de la société de courtage Charles Schwab sont attendus. Les analystes s'attendent à ce que les coûts d'intérêt sur la dette et les dépôts réduisent les bénéfices.

Statistique Canada devrait publier les données sur l'inflation du pays. L'inflation annuelle du Canada s'est probablement ralentie à 1,8 % en septembre, après avoir atteint l'objectif de 2 % de la Banque du Canada en août. Les prix à la consommation ont baissé de 0,2 % en septembre d'un mois sur l'autre, reflétant le même taux de baisse observé en août. Par ailleurs, le commerce de gros canadien a très probablement baissé de 1,1 % en août par rapport à juillet, contre une hausse de 0,4 % en juillet par rapport à juin, selon une autre série de données.