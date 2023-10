Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 10 octobre

(The Day Ahead est une publication par courrier électronique et au format PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

9 octobre - PepsiCo Inc devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande stable pour ses boissons et aux derniers bénéfices des hausses de prix. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les dépenses de marketing, à l'impact de la popularité des médicaments amaigrissants, à la concurrence des marques privées et à l'évolution de la demande des consommateurs.

Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, devrait participer à une conversation modérée sur les perspectives économiques des États-Unis avec Naomi Camper, responsable des politiques de l'American Bankers Association, lors de la convention annuelle de l'ABA à Nashville, dans le Tennessee. (0930/1330) Par ailleurs, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller devrait s'exprimer sur "L'évolution de la politique monétaire" devant la conférence du Mercatus Center de l'Université George Mason: "L'héritage de Bennett McCallum et les leçons pour la politique monétaire aujourd'hui" à Washington. (1330/1730) Plus tard, le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, participera à une réunion publique et à une séance de questions et réponses organisée par l'université d'État de Minot à Minneapolis. (1500/1900) Par ailleurs, la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, participera à une réunion-débat en coordination avec le Chicago Council on Global Affairs sur les défis économiques auxquels sont confrontés les jeunes Américains et sur les possibilités de favoriser la résilience économique et la prospérité pour la prochaine génération. (1800/2200)

Le Fonds monétaire international devrait publier ses prévisions de croissance mondiale actualisées quelques jours après que sa directrice générale, Kristalina Georgieva, a averti les décideurs politiques de rester vigilants face à des risques tels que la guerre de la Russie en Ukraine, la volatilité des prix des matières premières et la fragmentation géopolitique croissante.