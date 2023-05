Ce n'est pas le moment de changer de cap

Amundi

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour mai en 1 minute !

Bien que les marchés semblent avoir digéré les récentes turbulences bancaires, le climat demeure fragile car les risques économiques subsistent. Dans ce contexte, les investisseurs ne devraient pas s'exposer davantage au risque et maintenir une attitude prudente.

Principaux thèmes à surveiller

La croissance américaine se dégrade, s'appuyer sur les bons du Trésor (1)

Avec les banques qui resserrent leurs conditions de prêt aux consommateurs, nous pensons que la croissance économique mondiale devrait s'a¬ffaiblir en raison de la récession américaine. Les bons du Trésor américain o¬ffrent une certaine protection dans cette phase de marché, mais les investisseurs devraient rester vigilants. En outre, certaines obligations d'État européennes peuvent être source d'opportunités, dans des pays tels que la Suède.

Attention aux risques géopolitiques

Le rapport de force entre les États-Unis et la Chine au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de la situation à Taïwan continuera d'accroître le climat d'incertitude sur les marchés. Les enjeux pour l'Europe sont considérables et elle devrait ainsi s'eff¬orcer d'équilibrer ses relations avec les deux géants économiques.

Équilibrer la qualité et la liquidité des obligations d'entreprises

La décélération économique attendue aux États-Unis et en Europe devrait a¬ffecter les perspectives des entreprises. Les investisseurs en Europe devraient donc rester à l'écart des obligations d'entreprises risquées et se concentrer sur les valeurs de haute qualité. En outre, nous pensons que certaines obligations d'entreprises dans les pays émergents, y compris l'Afrique du Sud et le Mexique, o¬ffrent des rendements attrayants.

Les bénéfices sous pression

La décélération économique à venir et l'inflation (2) toujours élevée devraient affecter la consommation et les bénéfices dans les pays développés. Les investisseurs devraient rester prudents en ce qui concerne les secteurs onéreux aux États-Unis et en Europe. Ils devraient plutôt privilégier les valeurs de qualité et décotées (3), ainsi que celles des pays émergents tels que le Brésil et la Chine.

Construire des portefeuilles robustes en gardant certains thèmes à l'esprit

En adoptant une approche prudente, les investisseurs devraient chercher à construire des portefeuilles résilients, moins sensibles à la croissance économique et comprenant des obligations d'État américaines et des métaux comme l'or. En outre, les actions chinoises offrent des opportunités, car la croissance du pays devrait rester solide. Dans le même temps, nous privilégions les actions de qualité avec un prix attrayant, décotées et versant des dividendes aux États-Unis et en Europe. En ce qui concerne les obligations d'entreprises, la dette européenne de haute qualité et celle des marchés émergents dans des pays comme l'Indonésie peuvent être intéressantes.

En conclusion, ce n'est pas le moment de s'exposer davantage au risque, mais de rester sur la défensive et de maintenir une approche diversifiée, ainsi que d'attendre de meilleurs points d'entrée sur les marchés lorsque la pression sur les bénéfices s'atténuera.

Lexique

1. Bons du Trésor américain (également appelés Treasuries ou Treasurys) : instruments de dette publique émis par le Département du Trésor des États-Unis pour financer les dépenses publiques comme alternative à la fiscalité.

2. Inflation : hausse générale des prix des biens et services en circulation dans un pays et sur une période donnée. L'inflation se traduit par un phénomène d'augmentation générale des prix et peut ainsi entraîner une baisse du pouvoir d'achat et de la monnaie.

3. Valeur décotée : actions de sociétés dont le cours de bourse est inférieur à leur valeur intrinsèque, sur la base de leurs actifs et de leur capacité bénéficiaire à long terme, autrement dit actions sous-évaluées.