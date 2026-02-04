 Aller au contenu principal
CDW progresse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du fournisseur de solutions informatiques CDW CDW.O augmentent de 5,7 % à 133,41 $ avant le marché ** CDW annonce un chiffre d'affaires net de 5,51 milliards de dollars au 4ème trimestre , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 5,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre s'élève à 2,57 dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 2,44 dollars

** Pour l'ensemble de l'année, CDW annonce des ventes nettes de 22,42 milliards de dollars, supérieures aux estimations de 22,21 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté pour l'année fiscale s'élève à 10,02 dollars, dépassant les estimations de 9,89 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, CDW avait chuté de 7,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CDW

CDW
132,9600 USD NASDAQ +5,39%
